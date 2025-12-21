Caterina | medico 32 anni | Le mie giornate infinite tra studio e figli piccoli

Caterina, 32 anni, è medico e si divide tra le lunghe ore di studio e le esigenze dei figli piccoli. La sua esperienza riflette una realtà diffusa tra molti professionisti del settore, dove carenza di risorse e crescente pressione minano l’entusiasmo e l’attrattiva di una professione fondamentale per la società.

Pochi dottori e troppi pazienti per una professione che, ahinoi, ha perso ormai l'attrattiva e il richiamo d'un tempo. Ma non per lei. Che a quel camice bianco e all'immancabile borsa in pelle a fare da pendant – sempre alla mano – ha guardato come sua prima scelta da sempre. O quasi. Figlia a sua volta di un medico di famiglia della città, per la dottoressa Caterina Mari a poco è valso l'esser 'figlia d'arte': perché se dal padre infatti – il dottor Egidio Mari – ha ereditato l'interesse per la medicina, fu solo grazie a un tirocinio universitario che seppe apprezzare, davvero, l'indirizzo di quella generale.

