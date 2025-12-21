In una profonda intervista al Corriere della Sera, “Casco d’oro” ripercorre la sua vita: dalla povertà a Sassuolo alla scoperta di talenti come Bocelli ed Elisa. Caterina Caselli, figura iconica della musica italiana, si è raccontata oggi, 21 dicembre 2025, in una lunga conversazione con Walter Veltroni. Un’intervista densa, che attraversa i decenni d’oro del . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Caterina Caselli si confessa: il trauma del padre, il successo e la lotta contro il cancro

Leggi anche: “Mio padre è morto quando avevo 14 anni, si è tolto la vita. Il cancro? Ho fatto una terapia che non ha funzionato, poi la chemio. Proseguo con cure e controlli ma al momento sto bene”: così Caterina Caselli

Leggi anche: William parla della lotta contro il cancro di Kate e del padre: “Sono stato sincero con i miei figli. Porto con me l’eredità di Diana”

