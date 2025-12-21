Catania maxi-operazione contro la contraffazione | sequestrati 2 milioni di capi

La Guardia di Finanza di Catania ha condotto una vasta operazione contro la contraffazione, sequestrando oltre due milioni di capi e accessori illeciti nei depositi di Catania e Misterbianco. L'intervento mira a contrastare il mercato del falso, particolarmente attivo durante il periodo natalizio. Questa azione si inserisce in un più ampio impegno di tutela delle leggi e dei consumatori.

Maxi-operazione contro la contraffazione della Guardia di Finanza di Catania: i finanzieri hanno scoperto e sequestrato tre depositi a Catania e Misterbianco contenenti oltre due milioni di capi e accessori contraffatti, pronti ad alimentare il ‘mercato del falso’ durante le festività natalizie. L’operazione, condotta dai militari del I e II Gruppo, è frutto di un’attività investigativa basata su controlli, analisi dei social network e riscontri informatici. Nei magazzini, gestiti da un cittadino senegalese, sono stati rinvenuti più di 4.000 scatoloni di prodotti imitanti oltre 60 marchi di lusso, casual e sportivi come Gucci, Prada, Moncler e Nike. 🔗 Leggi su Lapresse.it

