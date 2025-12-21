castiglion fiorentino ricorda le vittime del bombardamento del 19 dicembre 1943

Arezzo, 21 dicembre 2025 – Castiglion Fiorentino ricorda le vittime del bombardamento d el 19 dicembre 1943. Si è svolta nella mattinata di oggi, domenica 21 dicembre, nella chiesa di San Filippo Neri in piazza del Collegio, la Santa Messa in suffragio delle vittime del bombardamento bellico che colpì il centro storico di C astiglion Fiorentino il 19 dicembre 1943. Il bombardamento rappresenta uno degli episodi più drammatici della storia moderna di Castiglion Fiorentino che provocò oltre settanta vittime e la distruzione di importanti scorci del paese. La commemorazione è stata coordinata dal Rione di Porta Romana in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Ente Serristori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

