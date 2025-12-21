Castellucci star del jazz e ambasciatore d’Urbino

Il Consiglio comunale di fine anno ha visto due eventi principali: l’attribuzione dell’onorificenza di “Ambasciatore di Urbino nel mondo” al maestro Bruno Castellucci e l’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale di Canavaccio. Questi momenti rappresentano un riconoscimento alla figura di Castellucci, artista di rilievo nel panorama jazz italiano, e un passo importante per lo sviluppo dei servizi per le famiglie. Castellucci, star del jazz e ambasciatore d’Urbino, si inserisce in un percorso

Un Consiglio comunale di fine anno caratterizzato da due momenti centrali: l’onorificenza di “Ambasciatore di Urbino nel mondo“ al maestro Bruno Castellucci e l’avvio del nuovo asilo nido comunale di Canavaccio. Castellucci, musicista di fama internazionale nel panorama del jazz, nato in Belgio da genitori urbinati, ha sempre portato con sé il legame con Urbino e l’orgoglio per la sua città, accolto con grande commozione e da un lungo applauso da tutti i presenti. L’assessore alle Politiche Sociali, Elisabetta Foschi, ha ricordato un concerto a Mercatello sul Metauro, dove Castellucci si dichiarò "commosso di suonare nella terra che sento mia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castellucci, star del jazz e ambasciatore d’Urbino Leggi anche: "Christmas in Jazz", il Natale alla Casa del Jazz Leggi anche: Alla riscoperta dell'intimità del jazz: i concerti al nuovo Duomo Jazz Club La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Castellucci, star del jazz e ambasciatore d’Urbino. Carrie Fisher nei panni della Principessa Leila in Star Wars. #giovedìpiselloni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.