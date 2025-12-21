Cassiere Carrefour accoltellato dal rapinatore in centro a Milano | la bottigliata alla guardia poi lo scontro e il sangue

Milano – L'ingresso nel Carrefour di via Torino, con ogni probabilità per compiere una rapina. La bottiglia scagliata contro un vigilante. La richiesta di soldi a uno dei cassieri con un coltello in pugno. La colluttazione e il fendente all'addome del dipendente del supermercato, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. SAN GIULIANO - IL SUPERMERCATO CARREFOUR CHE HA SUBITO UN FURTO LA NOTTE TRA DOMENICA E LUNEDI’ - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Il raid è avvenuto poco dopo le 17.30 di domenica 21 dicembre in pieno centro a Milano. L'aggressore è un ventenne italiano incensurato, che si è ferito a sua volta alla mano ed è stato accompagnato in codice giallo al Fatebenefratelli, dov'è piantonato dagli agenti delle Volanti: verrà arrestato per rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

