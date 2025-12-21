caso via torricchia lavori a primavera

Durante l’incontro del Consiglio di Zona Sant’Andrea dello scorso 15 dicembre è stata comunicata l’intenzione di riasfaltare via Torricchia nella prossima primavera. La decisione risponde alle richieste dei residenti, che da tempo segnalavano le condizioni della strada. Si tratta di un intervento volto a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità locale, confermando l’attenzione delle autorità alle esigenze della comunità.

Via Torricchia verrà riasfaltata durante la prossima primavera. La risposta all’interrogativo dei residenti della strada che si snoda nella campagna tra le frazioni di Sant’Andrea e San Pietro ai Prati è arrivata durante un incontro del Consiglio di Zona Sant’Andrea svolto lo scorso 15 dicembre. Erano presenti la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini e i responsabili dei settori tecnici comunali competenti. L’incontro era stato convocato per fare il punto sulle principali criticità legate alla viabilità del territorio. Al centro del dibattito anche la situazione di alcuni tratti stradali di via Torricchia e via Tagliata-via San Paolo per i quali sono stati stanziati finanziamenti complessivi pari a 438 mila euro, concessi con le ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

