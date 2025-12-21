Caso Signorini sequestrati a Corona i video per la nuova puntata | Ipotesi revenge porn Lui attacca | Così proteggete un porco 

La procura di Milano ha sequestrato tutto il nuovo materiale che Fabrizio Corona aveva girato e stava filmando per produrre la seconda puntata sul caso Alfonso Signorini, prevista per lunedì 22 dicembre. Lo ha annunciato lo stesso ex re dei paparazzi con una storia Instagram, in cui ha accusato gli inquirenti di essere « schiavi del potere ». E in cui ha apostrofato lo stesso conduttore Mediaset dandogli del « porco ». Il sequestro e l’ipotesi di revenge porn. Stando a quanto ha scritto Corona sui social, «quattordici agenti» si sarebbero palesati all’uscio della casa e dello studio di produzione di Corona alle sei del mattino per sequestrare tutto il materiale. 🔗 Leggi su Open.online

