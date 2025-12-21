Caso Signorini interviene la Procura | sequestrati i materiali di Fabrizio Corona dopo la denuncia per revenge porn

La Procura ha disposto il sequestro del materiale realizzato da Fabrizio Corona nell’ambito del format online Falsissimo, in particolare quello legato alla seconda puntata dedicata al caso che coinvolge Alfonso Signorini. Il provvedimento arriva dopo la denuncia presentata dal conduttore del Grande Fratello Vip per l’ipotesi di revenge porn. La puntata, inizialmente annunciata nei giorni scorsi, è stata bloccata in attesa delle verifiche degli inquirenti. Il sequestro e l’ipotesi di reato. Secondo quanto riferito dall’avvocato Ivano Chiesa, legale di Corona, il materiale è stato acquisito perché ritenuto potenzialmente rilevante ai fini dell’indagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

