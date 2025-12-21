Il ritorno davanti alla camera dopo l’intervento della Procura. Fabrizio Corona non si ferma. Dopo il sequestro del materiale destinato alla seconda puntata di Falsissimo, il format YouTube che negli ultimi mesi ha riacceso i riflettori sull’ex re dei paparazzi, il siciliano ha annunciato via Instagram di essere tornato sul set per rigirare l’episodio. Una mossa che arriva a poche ore dal blitz della Procura che ha portato al sequestro dei contenuti legati al caso che coinvolge Alfonso Signorini, bloccando di fatto la messa in onda prevista per lunedì sera. Il sequestro e l’ipotesi di reato dopo la denuncia di Signorini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Signorini, il sequestro non ferma Corona: l’accusa di revenge e le nuove riprese

Leggi anche: Caso Signorini, la Procura sequestra il materiale di Corona: il conduttore l’ha denunciato per revenge porn

Leggi anche: Il caso Signorini, le accuse di Corona e l’attacco al sistema Berlusconi: perché nulla accade per caso - RETROSCENA

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso Signorini, sequestrati a Corona i video per la nuova puntata: «Ipotesi revenge porn». Lui attacca: «Così proteggete un porco» - Fabrizio Corona ha annunciato di aver girato di nuovo tutto il materiale necessario in tempi record e che la puntata uscirà comunque la sera di lunedì 22 dicembre ... open.online