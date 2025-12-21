Caso Orlandi | chi è Laura Casagrande indagata nella nuova inchiesta sulla scomparsa Cosa non torna nel suo racconto

L’accusa è di false informazioni al pubblico ministero. Secondo gli inquirenti potrebbe essere stata una delle ultime persone a vedere Emanuela Orlandi. Una donna è stata iscritta nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. (ANSA FOTO) – Notizie.com Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dal pm Stefano Luciani. 🔗 Leggi su Notizie.com

