Caso Orlandi | chi è Laura Casagrande indagata nella nuova inchiesta sulla scomparsa Cosa non torna nel suo racconto

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accusa è di false informazioni al pubblico ministero. Secondo gli inquirenti potrebbe essere stata una delle ultime persone a vedere Emanuela Orlandi. Una donna è stata iscritta nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. (ANSA FOTO) – Notizie.com Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dal pm Stefano Luciani. 🔗 Leggi su Notizie.com

caso orlandi chi 232 laura casagrande indagata nella nuova inchiesta sulla scomparsa cosa non torna nel suo racconto

© Notizie.com - Caso Orlandi: chi è Laura Casagrande, indagata nella nuova inchiesta sulla scomparsa. Cosa non torna nel suo racconto

Leggi anche: Svolta nell’inchiesta del Caso Orlandi: chi è l’amica di Emanuela Orlandi, Laura Casagrande, e perché è indagata

Leggi anche: Chi è Laura Casagrande, la donna indagata nel Caso Orlandi per aver dichiarato il falso

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Svolta nell’inchiesta del Caso Orlandi | chi è l’amica di Emanuela Orlandi Laura Casagrande e perché è indagata; Scomparsa di Emanuela Orlandi | chi è Laura Casagrande compagna della scuola di musica indagata per false informazioni; Chi è Laura Casagrande l’amica di Emanuela Orlandi indagata per false informazioni; Emanuela Orlandi c’è un’indagata dopo 42 anni | chi è Laura Casagrande e perché i pm l’hanno messa nel mirino.

caso orlandi 232 lauraCaso Orlandi: chi &#232; Laura Casagrande, indagata nella nuova inchiesta sulla scomparsa. Cosa non torna nel suo racconto - Secondo gli inquirenti potrebbe essere stata una delle ultime persone a vedere Emanuela Orlandi. notizie.com

caso orlandi 232 lauraCaso Emanuela Orlandi, perché Laura Casagrande &#232; stata indagata: nei suoi racconti 19 “vuoti di memoria” - Sono 19 i vuoti di memoria nel suo racconto davanti alla Commissione che indaga sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. fanpage.it

caso orlandi 232 lauraCaso Orlandi, le 19 amnesie di Laura Casagrande. Così la compagna di musica &#232; stata indagata: «Sì, ebbi paura. Andai per due mesi in un luogo segreto in Umbria» - Alla commissione parlamentare d'inchiesta nel 2024 disse: ho un vuoto. msn.com

Laura Casagrande indagata per la scomparsa di Emanuela Orlandi

Video Laura Casagrande indagata per la scomparsa di Emanuela Orlandi

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.