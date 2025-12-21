Caso Oriali Allegri spunta un nuovo retroscena | Nel tunnel Lele urlava non finisce così
Inter News 24 Caso Oriali Allegri e tensioni post-partita: dal mancato saluto in campo al comunicato ufficiale, il Corriere della Sera ricostruisce cosa è successo. Caso Oriali Allegri si arricchisce di un nuovo, pesante retroscena. A raccontarlo è il Corriere della Sera, che ricostruisce quanto accaduto giovedì sera al termine della sfida persa dal Milan per 2-0 contro il Napoli. Un episodio che ha acceso i riflettori su una lite definita “furiosa” tra Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, e Lele Oriali, club manager del Napoli ed ex dirigente storico dell’Inter. Secondo la ricostruzione del quotidiano di via Solferino, tutto sarebbe nato subito dopo il triplice fischio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Oriali-Allegri, il caso non è chiuso: spunta un retroscena sull’episodio
Leggi anche: Multa a Massimiliano Allegri per le offese a Lele Oriali
Oriali-Allegri, spunta nuovo retroscena: “Chi c’era, assicura che Lele nel tunnel ha urlato…”; Scontro Allegri-Oriali, spunta il referto degli ispettori FIGC: i dettagli – GdS; Insulti a Oriali, niente squalifica per Allegri: per l’allenatore 10mila euro di multa; Oriali-Allegri, il caso non è chiuso: spunta un retroscena sull’episodio.
Milan, Allegri se l’è cavata: multa da 10mila euro. Niente squalifica dopo gli insulti a Oriali - La decisione del giudice sportivo dopo la sfida di Supercoppa non ha sorpreso Milan e tecnico che è sempre apparso tranquillo. tuttosport.com
Caso Allegri-Oriali: cosa rischia davvero il tecnico rossonero? Due sono gli scenari possibili - Milan: ecco cosa rischia il tecnico rossonero secondo la Gazzetta per quello che è accaduto in Supercoppa. spaziomilan.it
"Siediti cogl...". Cos'ha detto Allegri a Oriali nella semifinale di Supercoppa - Massimiliano Allegri contro Lele Oriali: uno sfogo improvviso, condannato pubblicamente dal Napoli e che dovrebbe portare a un provvedimento del Giudice. tuttomercatoweb.com
Ci sono episodi che superano il fatto e interrogano il senso dello sport e dell’esempio pubblico. Su Il Mattino la mia riflessione sul caso Allegri–Oriali. Buona lettura e, se vi va, ditemi che ne pensate facebook
#Zazzaroni così sul caso #Allegri- #Oriali: "Il comunicato del #Napoli proprio non l’ho capito" #Milan #SempreMilan x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.