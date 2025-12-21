Caso Garlasco Tg1 | Ci sarebbe una nuova impronta di scarpa insanguinata

(Adnkronos) – Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi e sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata sul muro dall’assassino. A riferirlo è il Tg1 nell’edizione delle 20.  — cronaca . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

caso garlasco tg1 ci sarebbe una nuova impronta di scarpa insanguinata

