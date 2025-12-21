Caso Garlasco nuova impronta riapre i dubbi | una scarpa insanguinata in cima alle scale

Una traccia che torna a parlare, a distanza di anni, nel punto più delicato della scena del delitto. Nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, emergerebbe una nuova impronta individuata in cima alle scale della villetta di Garlasco, proprio nel luogo in cui venne ritrovato il corpo della giovane. A rilanciare l’indiscrezione è il Tg1 nell’edizione serale. Secondo quanto riferito, si tratterebbe dell’impronta di una scarpa insanguinata, ritenuta compatibile con la cosiddetta traccia 33, quella lasciata sul muro dall’ assassino. Un elemento che, se confermato dagli accertamenti tecnici, potrebbe riaccendere interrogativi mai del tutto sopiti sulla dinamica dell’omicidio e sulla ricostruzione dei movimenti all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Garlasco, nuova impronta riapre i dubbi: una scarpa insanguinata in cima alle scale Leggi anche: Delitto Garlasco, Tg1: nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale Leggi anche: Garlasco, Tg1: “Ci sarebbe nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Garlasco, tutte le “prove” ancora da decifrare: il profilo genetico di Sempio, l’impronta 33 e il giallo sull’ora del delitto; Garlasco, indagini fino a febbraio: le ferite di Chiara Poggi, la relazione segreta del Ris e gli altri misteri. Sempio: «Resto amico di Marco Poggi, mi dà forza»; Delitto di Garlasco, nuove analisi del Ris di Cagliari riscrivono la scena; Caso Garlasco, ultimo atto dell'incidente probatorio. Alberto Stasi in aula a sorpresa. Garlasco, nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Poggi. «Compatibile con la traccia del killer» - Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara ... leggo.it

