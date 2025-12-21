Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso nuovamente pubbliche 119 pagine dei cosiddetti Epstein files, questa volta prive delle omissis che avevano caratterizzato le versioni precedenti. La decisione riaccende l’attenzione su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni e rilancia il dibattito sulla trasparenza delle istituzioni federali. Le carte erano già state diffuse in passato in forma parzialmente oscurata; la nuova pubblicazione elimina gran parte delle censure, pur mantenendo alcune tutele a protezione delle vittime e di persone non incriminate. Il Dipartimento sottolinea come il contenuto dei file non rappresenti una svolta giudiziaria immediata, ma offra uno spaccato più completo sul funzionamento delle indagini federali e sui rapporti che Epstein intratteneva con una vasta rete di conoscenze nel mondo dell’alta finanza, della politica e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia americano ripubblica 119 pagine senza omissis

Leggi anche: Usa: dipartimento Giustizia ripubblica 'con censure minime' 119 pagine file Epstein

Leggi anche: Caso Epstein, Trump rilancia su Clinton e ordina verifiche del Dipartimento di Giustizia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Dipartimento di Giustizia USA inizia a pubblicare le carte di Epstein; Epstein files, tra le nuove foto anche Clinton e il principe Andrea. I dem: troppi omissis; Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein. Trovati i nomi di oltre 1.200 vittime; Ecco perché ci sono tante parti oscurate nei documenti del caso Epstein.

Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia americano ripubblica 119 pagine senza omissis - Il Dipartimento di Giustizia ha ribadito che la ripubblicazione risponde a richieste di trasparenza e a obblighi legali, e che l’assenza di omissis non va interpretata come un atto d’accusa generalizz ... ilgiornale.it