Caso Epstein file rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia | Sparita anche foto del presidente Trump

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal sito del Dipartimento di Giustizia Usa sarebbero stati rimossi 16 file resi pubblici dei dossier sul caso Epstein. Tra questi sparita anche una foto del presidente Donald Trump. I democratici attaccano: "Che cos'altro stanno insabbiando?". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

I file di Epstein e la trasparenza che non si vede; Epstein, online i file del Dipartimento di Giustizia: migliaia di pagine, foto inedite e nomi oscurati; Ancora nascosti molti files del fascicolo Epstein, proteste in America; Pubblicati i file Epstein: spunta Bill Clinton in piscina.

caso epstein file rimossiCaso Epstein, almeno 16 file scompaiono dal sito del dipartimento di Giustizia, anche una foto di Trump - Il pubblico americano ha diritto alla trasparenza» ... corriere.it

caso epstein file rimossiCaso Epstein, il giallo delle foto rimosse dal web (una con Trump) e l’ira dei dem: “Clinton usato” - ROMA – Sedici foto del pacchetto “Epstein files”, tra le centinaia pubblicate dal Dipartimento di Giustizia statunitense, scompaiono dal sito web del governo, tra queste una di Trump. dire.it

caso epstein file rimossiCaso Epstein, alcune foto del dossier scomparse dal sito della Giustizia - compariva il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, altre invece mostravano donne nude nella casa del finanziere. tg24.sky.it

