Caso Epstein file rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia | Sparita anche foto del presidente Trump
Dal sito del Dipartimento di Giustizia Usa sarebbero stati rimossi 16 file resi pubblici dei dossier sul caso Epstein. Tra questi sparita anche una foto del presidente Donald Trump. I democratici attaccano: "Che cos'altro stanno insabbiando?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
