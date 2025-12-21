Caso Dipiazza e la frase sessista | Quando la toppa è peggio dello strappo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla questione legata alla frase sessista pronunciata dal sindaco Roberto Dipiazza nel corso dell'ultimo Consiglio comunale all'indirizzo della consigliera comunale del M5S Alessandra Ricchetti, è intervenuta, con una nota, la Consulta Femminile di Trieste Aps. “Le esternazioni sincere del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

caso dipiazza e la frase sessista quando la toppa 232 peggio dello strappo

© Triesteprima.it - Caso Dipiazza e la frase sessista: "Quando la toppa è peggio dello strappo"

Leggi anche: Via dell'Umiltà, ecco un esempio di quando la toppa è peggio del buco #lafotodeilettori

Leggi anche: Se la toppa è peggio del buco: filobus, otto ore di confronto surreale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bufera su Dipiazza: Pronunciate parole sessiste; «Non mi sono mai fatto comandare da una donna»; L’opposizione sulla frase sessista di Dipiazza: «Non si può minimizzare tutto»; Dipiazza: Non mi sono mai fatto comandare da una donna, figuriamoci da te. Bufera sul sindaco di Trieste: Sessismo.

caso dipiazza frase sessistaDipiazza: "Non mi sono mai fatto comandare da una donna, figuriamoci da te". Bufera sul sindaco di Trieste: "Sessismo" - Le opposizioni chiedono una presa di distanza, ma a Repubblica il primo cittadino di Forza Italia ribadisce: "Non vedo l'offesa. today.it

caso dipiazza frase sessista«Dov’è l’offesa sessista?»: Marchesich difende Dipiazza e riaccende la bufera politica in Consiglio comunale - La polemica nata in Consiglio comunale dopo la frase del sindaco «Non mi sono mai fatto comandare da una donna» continua a produrre effetti ben oltre l’aula consiliare. triestecafe.it

Trieste, sindaco Dipiazza: “Non mi faccio comandare da una donna”. La consigliera Richetti: "Sessista" - Scontro in Aula al Comune di Trieste, dove si doveva discutere di un'ovovia che il sindaco Roberto Dipiazza, di Forza Italia, vuole realizzare, ma che viene bocciata dall'opposizione perché troppo one ... tg.la7.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.