Casey Jay Coleman guarda all’ERC3 per il 2026
Dopo una brillante stagione da rookie, il giovane irlandese pronto a disputare tutti gli otto round dell’Europeo con la Ford Fiesta Rally3. Reduce da una stagione più che positiva al debutto nel FIA ERC3, il 22enne irlandese Casey Jay Coleman è già concentrato sul futuro. Il pilota sta pianificando un programma completo per il 2026, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
