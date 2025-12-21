Caserta fa valere la sua maggiore fisicità e sbanca al PalaCattani

Queste sono le partite che fanno crescere e che fanno maturare un gruppo giovane come quello della Tema Sinergie. Caserta passa al PalaCattani pur senza Vecerina, Laganà, Sperduto e Pisapia, facendo valere la maggiore fisicità e le percentuali offensive dei suoi ottimi tiratori, oltre ad. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

