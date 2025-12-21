Queste sono le partite che fanno crescere e che fanno maturare un gruppo giovane come quello della Tema Sinergie. Caserta passa al PalaCattani pur senza Vecerina, Laganà, Sperduto e Pisapia, facendo valere la maggiore fisicità e le percentuali offensive dei suoi ottimi tiratori, oltre ad. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Caserta fa valere la sua maggiore fisicità e sbanca al PalaCattani

Leggi anche: Piombino fa valere precisione al tiro e fisicità: espugnato il PalaCosta

Leggi anche: La Juvecaserta sbanca il Palacattani di Faenza con una grande prova

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

@massimo.lm ti spiega Le Mystery Box FRWRD Mini Box 50€ per 100€ di valore prodotti Maxi Box 100€ per 200€ di valore prodotti Il regalo perfetto per chi ha stile…e per i ludopatici Natale sì, ma frwrd Centro Commerciale Campania, Caserta Centr - facebook.com facebook