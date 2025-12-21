Caserma dei carabinieri di Villaseta tra i beni da vendere Di Rosa | Decisione grave

Il Comune ha inserito l’edificio che ospita la caserma dei carabinieri di Villaseta nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027, approvato con la delibera consiliare 178 del 3 dicembre e recepito nel bilancio di previsione 2025-2027. La struttura, un immobile pubblico di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: La nuova caserma dei carabinieri. L’inaugurazione a Borgo di Arquata

Leggi anche: Il comandante regionale dei Carabinieri visita la caserma di Ravenna

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Agrigento, mentre Di Rosa propone nuovi presìdi dei Carabinieri, il Comune mette in vendita la caserma di Villaseta.

Nuova caserma dei carabinieri. Il “sì“ del consiglio comunale. Sorgerà a Madonna del Latte - Il via libera definitivo al progetto è arrivato nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina. lanazione.it

La caserma dei carabinieri torna di proprietà del comune - Oggi l’atto notarile, che ne ha sancito il definitivo passaggio MONREALE, 16 dicembre – Si è conclusa con successo una significativa operazione istituzion ... monrealenews.it