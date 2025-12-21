Caserma dei carabinieri di Villaseta tra i beni da vendere Di Rosa | Decisione grave
Il Comune ha inserito l’edificio che ospita la caserma dei carabinieri di Villaseta nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027, approvato con la delibera consiliare 178 del 3 dicembre e recepito nel bilancio di previsione 2025-2027. La struttura, un immobile pubblico di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: La nuova caserma dei carabinieri. L’inaugurazione a Borgo di Arquata
Leggi anche: Il comandante regionale dei Carabinieri visita la caserma di Ravenna
Agrigento, mentre Di Rosa propone nuovi presìdi dei Carabinieri, il Comune mette in vendita la caserma di Villaseta.
Nuova caserma dei carabinieri. Il “sì“ del consiglio comunale. Sorgerà a Madonna del Latte - Il via libera definitivo al progetto è arrivato nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina. lanazione.it
La caserma dei carabinieri torna di proprietà del comune - Oggi l’atto notarile, che ne ha sancito il definitivo passaggio MONREALE, 16 dicembre – Si è conclusa con successo una significativa operazione istituzion ... monrealenews.it
Carabinieri, l'ironia social sulla caserma di Fontanelle: «Non ci sono le porte per accedere ai terrazzini» - A solleticare le battute del web è la facciata della struttura di Fontanelle, in provincia di Treviso ... corrieredelveneto.corriere.it
Inaugurata alla caserma dei #Carabinieri su progetto del club #Soroptimist Busto Arsizio-Ticino Olona #Legnano #stanza #donne #violenza facebook
Albero di Natale tricolore davanti alla caserma dei Carabinieri: un messaggio di vicinanza e valori condivisi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.