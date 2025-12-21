Case popolari Nel 2026 regole in tutti i comuni

A partire dal 2026, le regole relative alle case popolari saranno uniformate in tutti i comuni italiani. Entro il prossimo anno, anche nei piccoli comuni, le graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed economica saranno adeguate alle nuove normative. Questo intervento mira a garantire maggiore equità e trasparenza nel processo di assegnazione delle abitazioni, favorendo una distribuzione più equa delle risorse disponibili. Case popolari. Nel 2026 regole in tutti i comuni.

"Entro il prossimo anno anche i piccoli comuni adegueranno le proprie graduatorie per gli alloggi Erp ed Ers ". A tornare sul caso degli alloggi sfitti per mancanza di graduatorie in alcuni piccoli comuni, come precisato da Acer una settimana fa, è il presidente e dell'Azienda, Tonino Bernabè. Nel totale di 171 unità sfitte figurano anche box auto e negozi o altro. Nel Comune di Rimini le unità sfitte risultano 105, ma ciò non significa che non vengono affittate, precisa il presidente. "Si tratta di appartamenti momentaneamente non occupati e da riassegnare assieme ai Comuni. Il turn over degli alloggi è un dato che cambia quotidianamente perché gli alloggi vengono rilasciati dagli assegnatari per decadenza, rilascio spontaneo, sfratto per morosità, cambio alloggio, decesso dell'assegnatario.

ISEE 2026, le nuove regole: casa, figli, bonus. Cosa sta per cambiare - Tutte le novità che influenzeranno l’accesso ai principali sostegni economici per le famiglie. termometropolitico.it

Venti case popolari in via Valerio: "Saranno pronte per giugno 2026" - Si sta lavorando alle strutture delle venti unità abitative, che saranno assegnate in base ai criteri dell’edilizia pubblica". ilrestodelcarlino.it

Seconda assemblea con gli inquilini delle case popolari - facebook.com facebook

Avviata la procedura per acquisire oltre 1000 case popolari da Enasarco. Si tratta dell’intervento più ampio mai realizzato da una città italiana negli ultimi decenni. Per saperne di più ow.ly/9ukX50XCNPB x.com

