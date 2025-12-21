Carla Bruni racconta l' incubo del cancro e la liberazione | Finalmente l' ultima pasticca
Questo dicembre si annuncia più positivo del previsto per Carla Bruni. La moglie dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, infatti, è apparsa sul suo account ufficiale di Instagram, lo scorso 20 dicembre, per condividere con il suo oltre milione di follower la notizia della fine del calvario legata al cancro. La modella, infatti, ha pubblicato uno scatto in cui si vede il suo sorriso, mentre gli occhi sono coperti dalla confezione di un medicinale (per l'esattezza il Tamoxifène) che, in questi anni, l'ha aiutata a curare il tumore al seno, che le era stato diagnosticato nell'ormai lontano 2019. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Sarkozy racconta l’esperienza in carcere: «Non vedere Carla Bruni è stato insopportabile. Non sapevamo quanto sarebbe durata questa separazione forzata»
Leggi anche: Carla Bruni finisce le cure e dice addio al cancro: “La terapia ormonale ha effetti collaterali aggressivi, ma può salvare la vita. Fate i controlli ogni anno”
Sarkozy racconta l’esperienza in carcere: «Non vedere Carla Bruni è stato insopportabile. Non sapevamo quanto sarebbe durata questa separazione forzata».
Carla Bruni racconta l'incubo del cancro: "Chirurgia, radioterapia, terapia ormonale, ma oggi finalmente l'ultima pasticca" - L'ex first lady francese ha detto addio al cancro dopo la diagnosi arrivata nel 2019: il messaggio sui social Un sorriso che non lascia spazio a dubbi, una confezione di farmaci che copre gli occhi e ... today.it
Carla Bruni e il tumore al seno: “Oggi concludo 5 anni di terapia” - "Oggi, sabato 20 dicembre 2025, concludo 5 anni di terapia ormonale dopo che alla fine del 2019 mi è stato diagnosticato un tumore al seno. msn.com
"Dopo 5 anni ho terminato le cure per il cancro al seno" Il messaggio di Carla Bruni mentre si mostra sorridente con uno pacchetto terminato di farmaci: https://fanpa.ge/pRKUH - facebook.com facebook
Carla Bruni ha annunciato oggi sul suo account Instagram di aver terminato la terapia ormonale dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno alla fine del 2019, esortando ancora una volta le donne a sottoporsi a screening ogni anno. "Nonostante i s x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.