Carla Bruni racconta l' incubo del cancro e la liberazione | Finalmente l' ultima pasticca

Questo dicembre si annuncia più positivo del previsto per Carla Bruni. La moglie dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, infatti, è apparsa sul suo account ufficiale di Instagram, lo scorso 20 dicembre, per condividere con il suo oltre milione di follower la notizia della fine del calvario legata al cancro. La modella, infatti, ha pubblicato uno scatto in cui si vede il suo sorriso, mentre gli occhi sono coperti dalla confezione di un medicinale (per l'esattezza il Tamoxifène) che, in questi anni, l'ha aiutata a curare il tumore al seno, che le era stato diagnosticato nell'ormai lontano 2019. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

