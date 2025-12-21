Caracas | Trump ha rubato un' altra nave

Recenti sviluppi a Caracas segnalano il presunto furto di una seconda nave in soli dieci giorni, con l’equipaggio scomparso. Le autorità venezuelane accusano gli Stati Uniti di atti di pirateria, attribuendo a Donald Trump la responsabilità di questa azione. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche tra i due paesi.

Caracas denuncia il "furto" da parte degli Usa di una seconda petroliera in 10 giorni, con equipaggio scomparso e accusa Trump di "pirateria". "Il Venezuela-ha dichiarato il governo-denuncia e respinge categoricamente il furto e il sequestro di una nuova nave privata che trasportava petrolio venezuelano, nonché la scomparsa del suo equipaggio, atti commessi dai militari degli Stati Uniti". L'operazione americana in acque internazionali ha colpito una nave sanzionata per contrabbando di greggio iraniano.

