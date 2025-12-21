Carabinieri sparano contro un’auto in fuga dopo una presunta estorsione un ferito

Ferito ad una spalla da spari dei carabinieri un 20enne albanese, fuggito in auto da un controllo. I militari ieri sera sono intervenuti su richiesta di una madre che chiedeva aiuto per il figlio minorenne perché stava subendo una estorsione. Un intervento dei carabinieri per soccorrere un minorenne vittima di estorsione si è trasformato in un inseguimento terminato con alcuni colpi d’arma da fuoco e un giovane ferito. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, dopo una richiesta di aiuto arrivata direttamente all’Arma da parte della madre del ragazzo, preoccupata per quanto stava accadendo al figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

