Carabinieri sparano contro un’auto in fuga dopo una presunta estorsione un ferito
Ferito ad una spalla da spari dei carabinieri un 20enne albanese, fuggito in auto da un controllo. I militari ieri sera sono intervenuti su richiesta di una madre che chiedeva aiuto per il figlio minorenne perché stava subendo una estorsione. Un intervento dei carabinieri per soccorrere un minorenne vittima di estorsione si è trasformato in un inseguimento terminato con alcuni colpi d’arma da fuoco e un giovane ferito. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, dopo una richiesta di aiuto arrivata direttamente all’Arma da parte della madre del ragazzo, preoccupata per quanto stava accadendo al figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Pisa, i carabinieri sparano a un’auto in fuga: un giovane ferito
Leggi anche: Pisa, carabinieri sparano contro auto in fuga che travolge militare: due feriti
Carabinieri sparano contro auto in fuga a Bientina, 20enne ferito dopo il tentativo di estorsione - Un ragazzo di 20 anni è stato colpito da colpi di arma da fuoco. virgilio.it
AGGRESSORI Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito - Anche il carabiniere da lui investito è stato curato in ospedale, al pronto soccorso di Pontedera; ha riportato ferite giudicate guaribili. msn.com
Carabinieri sparano ad un'auto in fuga con un presunto estorsore, un ferito - I militari ieri sera sono intervenuti su richiesta di una madre che chiedeva aiuto per il figlio ... ansa.it
Carabinieri sparano ad un'auto in fuga con un presunto estorsore, un ferito in provincia di Pisa. La madre aveva chiamato l'Arma perché stavano aggredendo il figlio minorenne #ANSA x.com
https://www.100torri.it/2025/12/16/cambiano-trofarello-auto-che-non-si-ferma-allalt-dei-carabinieri-che-la-inseguono-e-sparano-per-aria-due-ragazze-denunciate/ - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.