Caporaso appuntamento con la solidarietà | Christmas Box in dono alla Fondazione Figli di Maria 

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno il gruppo  Caporaso,  leader nel settore nocciole, rinnova l’appuntamento con la solidarietà e dona 30 Christmas box con prodotti alimentari di alta qualità fra cui salumi, frutta secca, taralli tipici napoletani, torrone e nocciole, alla  Fondazione Famiglia di Maria  presieduta da  Anna Riccardi, per portare un sorriso ai ragazzi della comunità che ha sede a San Giovanni a Teduccio a Napoli. “Siamo grati al gruppo Caporaso per il loro contributo – afferma Anna Riccardi – perché la generosità non solo riscalda i cuori ma crea anche legami di solidarietà fondamentali per la nostra comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

