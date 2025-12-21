Caporaso appuntamento con la solidarietà | Christmas Box in dono alla Fondazione Figli di Maria 

Anche quest’anno il gruppo Caporaso, leader nel settore nocciole, rinnova l’appuntamento con la solidarietà e dona 30 Christmas box con prodotti alimentari di alta qualità fra cui salumi, frutta secca, taralli tipici napoletani, torrone e nocciole, alla Fondazione Famiglia di Maria presieduta da Anna Riccardi, per portare un sorriso ai ragazzi della comunità che ha sede a San Giovanni a Teduccio a Napoli. “Siamo grati al gruppo Caporaso per il loro contributo – afferma Anna Riccardi – perché la generosità non solo riscalda i cuori ma crea anche legami di solidarietà fondamentali per la nostra comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

