Capodanno la resa degli hotel Solo 13 quelli aperti per le feste

A Bellaria Igea Marina, il Capodanno si presenta con una situazione insolita: solo 13 hotel su circa 340 sono aperti per le festività. Gianni Giovanardi, consigliere comunale di Obiettivo Comune, sottolinea che non si può attribuire agli operatori colpe che non sono loro. La scelta di pochi alberghi di restare aperti riflette le sfide del settore e le mutate esigenze del mercato. Capodanno, la resa degli hotel. Solo 13 quelli aperti per le feste.

"Non è possibile attribuire agli operatori colpe che non sono loro". Gianni Giovanardi, consigliere comunale di Obiettivo comune, parte da qui per commentare il dato che fotografa il Capodanno a Bellaria Igea Marina: saranno soltanto 13 gli alberghi aperti su circa 340 presenti in città. Un numero che, secondo l’esponente dell’opposizione, impone una riflessione più ampia sul modello turistico e sulle scelte amministrative. "Non viviamo in un ’regime a dirigismo democratico’ – afferma Giovanardi –. La decisione di aprire o meno una struttura è una scelta imprenditoriale, legata all’economicità, ma anche all’attrattività del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capodanno, la resa degli hotel. Solo 13 quelli aperti per le feste Leggi anche: Da quelli per arredare la tavola delle Feste a quelli preziosi, dai Calendari da bere a quelli da mangiare e persino quelli per farsi molto piacere. Eccone 14 irresistibili Leggi anche: Summit degli albergatori al Grand Hotel. "Per Capodanno dati confortanti, il 2026 regalerà soddisfazioni" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capodanno, la resa degli hotel. Solo 13 quelli aperti per le feste; The Grand Finale: un Capodanno tra magia circense e alta cucina all’Aleph Rome Hotel. Capodanno, la resa degli hotel. Solo 13 quelli aperti per le feste - In caso di vetture ibride ed elettriche immatricolate dal 2022 in poi ... msn.com

A Capodanno 13 hotel aperti: "Tutti sold-out" - Il basso numero di strutture attive sulle 340 in città non scoraggia l’Assoalbergatori: "Per San Silvestro domanda strutturata su più notti" ... msn.com

Capodanno e feste in Spa: dove andare per un inizio 2025 a tutto relax - Se l’idea di passare ore ai fornelli o tra la folla ad un grande party vi stressa, c’è un’alternativa: un Capodanno all’insegna del benessere, ospite di un meraviglioso hotel benessere con spa. iodonna.it

Si lavora a Catanzaro per l'allestimento del mega palco per il Capodanno Rai. Sarà una struttura enorme con a supporto 600 metri quadrati di megaschermo. La realizzazione di un impianto così grande è stata resa possibile dalla scelta di tenere l'evento nell' - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.