capodanno 2026 in piazza grande attesa per irama previsto il tutto esaurito per il brindisi di mezzanotte

È uno degli artisti italiani più amati e seguiti, con miliardi di streaming e le pareti piene di dischi di platino e d’oro (rispettivamente 54 e 5). Un artista, Filippo Maria Fanti, Irama, che fa il tutto esaurito ai concerti, nelle piazze e negli stadi: l’11 giugno 2026 taglierà il traguardo San Siro. Oltre 100mila presenze nel 2024, due Forum di Assago sold out a maggio 2025, una tournée estiva nei principali festival italiani e due sold out consecutivi all’Arena di Verona (maggio 2024 e ottobre 2025): ne ha fatta, insomma, di strada, il ragazzo, dalla sua primissima partecipazione a Sanremo Giovani e Sanremo, preludio dell’ascesa grazie alla vittoria al talent Amici, nel 2018, che lo ha fatto conoscere e apprezzare al grande pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

