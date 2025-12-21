Capodanno 2026 in Piazza Grande attesa per Irama previsto il tutto esaurito per il brindisi di mezzanotte
Il Capodanno 2026 in Piazza si avvicina, con grande attesa per il concerto di Irama, previsto il tutto esaurito per il brindisi di mezzanotte. Artista tra i più apprezzati in Italia, vanta miliardi di streaming e numerosi riconoscimenti discografici, tra cui 54 dischi di platino e 5 d’oro. Un’occasione per vivere un momento speciale in compagnia della musica e della tradizione.
È uno degli artisti italiani più amati e seguiti, con miliardi di streaming e le pareti piene di dischi di platino e d’oro (rispettivamente 54 e 5). Un artista, Filippo Maria Fanti, Irama, che fa il tutto esaurito ai concerti, nelle piazze e negli stadi: l’11 giugno 2026 taglierà il traguardo San Siro. Oltre 100mila presenze nel 2024, due Forum di Assago sold out a maggio 2025, una tournée estiva nei principali festival italiani e due sold out consecutivi all’Arena di Verona (maggio 2024 e ottobre 2025): ne ha fatta, insomma, di strada, il ragazzo, dalla sua primissima partecipazione a Sanremo Giovani e Sanremo, preludio dell’ascesa grazie alla vittoria al talent Amici, nel 2018, che lo ha fatto conoscere e apprezzare al grande pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Arezzo, Capodanno cambia volto: il brindisi di mezzanotte si sposta in piazza della Libertà
Leggi anche: Siena incanta a Natale. A Capodanno il concerto di Irama in Piazza del Campo
Cosa fare a Capodanno 2026 a Bologna; Winter Music Show – Capodanno 2026 / Eventi; Capodanno 2026, i concerti da non perdere: da Alfa a Ghali; Capodanno 2026 in Italia: dove andare, cosa fare e i concerti principali.
Capodanno 2026 in piazza. Grande attesa per Irama, previsto il tutto esaurito per il brindisi di mezzanotte - Sul palco anche la showgirl Samira Lui e il Dj set per concludere la serata ballando. msn.com
Concerti Capodanno 2026, guida alle piazze in festa - Concerti Capodanno 2026: alla scoperta delle piazze italiane in festa con artisti e grandi eventi da Nord a Sud. siviaggia.it
Da Fedez a Ghali, le città si preparano alla notte più attesa dell’anno Il Capodanno 2026 si preannuncia come uno… - Da Fedez a Ghali, le città si preparano alla notte più attesa dell’anno Il Capodanno 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più ricchi degli ... ciakgeneration.it
Ci vediamo a Salerno in piazza libertà per il capodanno ! Sono felice - facebook.com facebook
Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, che ha come main sponsor Plures, promosso dal Comune di Firenze e x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.