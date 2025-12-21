Capitano Fiorentina, cambiano le gerarchie in casa Viola: né Mandragora, né Ranieri, ecco chi avrà la fascia al braccio contro l’Udinese Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio della sfida tra Fiorentina e Udinese, in programma allo stadio Franchi alle ore 18:00 e valida per la sedicesima giornata di Serie A, ma in casa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Capitano Fiorentina: che svolta! Né Mandragora, né Ranieri! Cambiano le gerarchie in casa Viola: ecco chi avrà la fascia al braccio contro l’Udinese

Leggi anche: Fiorentina, Mandragora: “Non ho gettato a terra la fascia di capitano. Volevo solo passarla a Pablo Marì”

Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, Mandragora vicino al rinnovo? La situazione attuale in casa viola. Il punto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiorentina, Ranieri: "Resterei qui a vita. Vicenda Bove? VI dico come l'ho vissuta" - Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua esperienza in viola, fra presente e futuro: "Contratto? calciomercato.com

Fiorentina arrivata in Inghilterra, Ranieri: "Fare il capitano è un onore. Ora dobbiamo spingere" - "Le sensazioni positive, ci siamo allenati alla grande al Viola Park, adesso è il momento di spingere". tuttomercatoweb.com

Ranieri: "Orgoglioso di essere il capitano della Fiorentina" - Il capitano della Fiorentina racconta i primi giorni di allenamento con Pioli: l'allenatore viola ha deciso di lasciare la fascia da capitano sul braccio di Ranieri ... sport.sky.it

Il Torino sembra aver messo sul mercato Cristiano Biraghi. L'ex capitano della Fiorentina infatti non sembra rientrare nei piani di Gianluca Petrachi, nuovo ds dei granata. Il terzino sinistro non gioca una gara da titolare da 2 mesi e secondo quanto riportato d - facebook.com facebook

Davide Calabria può tornare in Serie A: sull'ex capitano del #Milan, adesso al #Panathinaikos, ci sono gli interessamenti da parte di #Fiorentina e #Lazio per il mercato di gennaio x.com