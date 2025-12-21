Caos a Ballando dopo l'esibizione di Magnini | il pubblico rumoreggia contro Lucarelli cosa è successo
Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, si sono verificati momenti di tensione in seguito all’esibizione di Filippo Magnini. Il pubblico ha manifestato il proprio disappunto fischiando Selvaggia Lucarelli, mentre si schierava con l’atleta. La giurata, intervenuta, ha sottolineato la necessità di mantenere un criterio di valutazione equilibrato, affermando:
Momenti concitati in studio a Ballando con le stelle. Il pubblico fischia Selvaggia Lucarelli e si schiera con Filippo Magnini, l'intervento della giurata: "Non possiamo dare 10 a tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
