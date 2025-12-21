Cantieri ecco i principali interventi della settimana

Anche nel periodo natalizio sono in programma alcuni interventi con provvedimenti sulla viabilità. Lunedì 22 dicembre in orario 9.30-16.30 saranno effettuati alcuni lavori edili con interruzione della circolazione in via dello Sprone tra via Maggio e via del Pavone. Previsto il senso unico in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Cantieri, ecco i principali interventi della settimana Leggi anche: Cantieri, i principali interventi stradali della settimana Leggi anche: Lavori stradali: ecco i principali cantieri della settimana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cantieri, ecco i principali interventi della settimana; Cantieri, i principali interventi stradali della settimana 15 - 21 dicembre 2025; Dal nuovo asfalto in via Rucellai ai lavori in Borgo Ognissanti: gli interventi al via; ?? Lecco: 10 strade chiuse (o quasi) dal 15 al 20 dicembre. Ecco dove. Asfaltature, nuovi cantieri Publiacqua e lampioni sul lungarno: i lavori della settimana a Firenze - I lavori notturni di asfaltatura in via De Nicola e gli interventi di Publiacqua in via Palagio degli Spini, via Piana e via Aretina, la posa dei nuovi lampioni artistici in lungarno Diaz: sono alcuni ... 055firenze.it

Asfaltature, ripristini e allacci idrici e fognari: i lavori della settimana a Firenze - Per lavori di asfaltatura in notturna di via Rucellai, nel tratto tra Il Prato e via della Scala, da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, con validità dalle 21 alle 5,30, la strada sarà interessata da ... 055firenze.it

Tram, scattano due nuovi cantieri in zona stazione e Chiesanuova: fanno parte degli interventi estivi già annunciati da Ragona - I lavori del tram tornano in stazione e arrivano davanti alla caserma Pierobon a Chiesanuova. ilgazzettino.it

Cantieri in città Ecco le novità, i principali lavori in corso e le modifiche alla viabilità, dal 19 al 25 dicembre. Per sapere l'elenco completo dei cantieri e delle modifiche alla viabilità in essere in tutti i municipi cittadini: https://smart.comune.genova.it/comuni - facebook.com facebook

