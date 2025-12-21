CantaNatale l’emozione di più di 7.000 berretti rossi che cantano sotto la Pediatria di Padova

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’edizione da record, baciata da un sole tiepido, ha portato più di 7.000 berretti rossi a cantare sotto alle finestre della Pediatria dell'Azienda Ospedaliera di Padova e a portare un'ondata di affetto ed emozione ai bambini che passeranno il Natale ricoverati.Commenta Francesca Trevisi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

