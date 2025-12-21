Negli ultimi giorni, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli presso i cannabis shop, in conformità con il decreto Sicurezza. L'operazione ha portato al sequestro di sostanze e a diverse denunce, evidenziando l'attenzione delle autorità sulla regolamentazione di questa attività. Questi interventi rappresentano un passo importante nel contrasto alle irregolarità nel settore.

Stangata sui cannabis shop. Nelle ultime due settimane la polizia ha svolto una campagna di controlli ad alto impatto in città e provincia mettendo nel mirino i cannabis shop, in applicazione del decreto Sicurezza. In particolare, sono stati verificati appunto i negozi che vendono prodotti a base di canapa sulla base delle norme introdotte dal decreto convertito in legge nel giugno scorso, che prevede tra l’altro il divieto di commercio delle infiorescenze della canapa. In un negozio a San Giovanni in Persiceto sono stati sequestrati circa sei chili di cannabinoidi e denunciate cinque italiani, perché in possesso di prodotti vietati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cannabis shop, sequestri e denunce

Leggi anche: Cannabis shop. Sequestri e tre denunce

Leggi anche: Arresti, denunce e sequestri della Polizia di Stato. Nel casertano chiuso un cannabis shop

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Maxi operazione anti spaccio in Italia: 9 arresti e 17 denunce a Genova; Controlli nei cannabis shop: in vndita prodotti vietati, scattano sequestri e denunce; Cannabis shop, sequestri e denunce; Cannabis shop. Sequestri e tre denunce.

Cannabis shop, sequestri e denunce - Nelle ultime due settimane la polizia ha svolto una campagna di controlli ad alto impatto in città e provincia mettendo nel mirino i cannabis shop, in applicazione del decr ... ilrestodelcarlino.it