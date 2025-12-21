Canino chiede pace natalizia tra D’Urso e Lucarelli a Ballando | le risposte sono di fuoco
La finalissima di Ballando con le stelle 2025 ha regalato l’ennesimo capitolo del confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, questa volta con un epilogo di fuoco. La conduttrice si è classificata terza a pari merito con Fabio Fognini, dopo essere stata eliminata nella sfida finale contro Andrea Delogu, che ha conquistato il 69% delle preferenze al televoto. @Cinguetterai pic.twitter.com1PPh21GDZ5 — cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) December 21, 2025 Il momento più atteso della serata è arrivato quando è stata proprio Selvaggia Lucarelli a consegnare la coppa del terzo posto a Barbara D’Urso, affiancata da Fabio Canino. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: "Vorrei che Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso si dicessero una cosa natalizia, anche se finta": Fabio Canino invita alla pace, ma le risposte sono 'di fuoco'
Leggi anche: Ballando con le stelle: scontro di fuoco tra Lucarelli e d'Urso, Coriandoli e Convertini verso l'eliminazione
"Vorrei che Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso si dicessero una cosa natalizia, anche se finta": Fabio Canino invita alla pace, ma le risposte sono 'di fuoco' - Fabio Canino tenta di far fare pace alle due protagoniste, ma il gelo rimane: "Io non riesco a essere finta" la risposta di Barbara
