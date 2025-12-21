Canino chiede pace natalizia tra D’Urso e Lucarelli a Ballando | le risposte sono di fuoco

La finalissima di Ballando con le stelle 2025 ha regalato l’ennesimo capitolo del confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, questa volta con un epilogo di fuoco. La conduttrice si è classificata terza a pari merito con Fabio Fognini, dopo essere stata eliminata nella sfida finale contro Andrea Delogu, che ha conquistato il 69% delle preferenze al televoto. @Cinguetterai pic.twitter.com1PPh21GDZ5 — cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) December 21, 2025 Il momento più atteso della serata è arrivato quando è stata proprio Selvaggia Lucarelli a consegnare la coppa del terzo posto a Barbara D’Urso, affiancata da Fabio Canino. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

