Campi Museali Natalizi con Mumec Fraternita e Casa Bruschi

Arezzo, 21 dicembre 2025 – In occasione di Arezzo Città del Natale, il museo dei mezzi di comunicazione Mumec in via Ricasoli ad Arezzo, propone per le festività "Un Natale d'altri tempi", un percorso speciale nel cuore della storia della comunicazione, tra immagini in movimento, film dei primi del '900, musica vintage e installazioni interattive. Vi ricordiamo, infatti, che dal 4 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il museo è aperto dal giovedì alla domenica, con orario 9:30–13:00 e 14:30–17:30, per farvi vivere la magia del Natale attraverso proiezioni, mostre e installazioni come il Jukebox Xmas e i manifesti d'altri tempi.

