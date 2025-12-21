Camilleri racconta | amo le triglie di scoglio dal 22 dicembre su RaiPlay

ROMA – A cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri dal 22 dicembre arriva su RaiPlay “Camilleri Racconta, amo le triglie di scoglio”. Un viaggio nell’universo di un gigante del Novecento che ha cambiato l’immagine della Sicilia, tra materiali originali e testimonianze per ripercorrere la vita artistica dello scrittore, le sue collaborazioni più significative, gli incontri decisivi e la nascita del leggendario commissario Montalbano. Da un’idea di Bruno Luverà per Rai Contenuti Digitali e Transmediali – direttore Marcello Ciannamea – con la partecipazione di Vincenzo Mollica che sottolinea: “Nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, celebriamo non solo lo scrittore, ma l’artista a tutto tondo che ha attraversato il Novecento con una curiosità inesauribile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

