Le critiche al calendario ATP continuano a essere al centro del dibattito, anche durante l’off-season, quando i giocatori esprimono le proprie opinioni. Cameron Norrie ha sottolineato l'importanza di organizzare il proprio calendario in modo da poter godere del tennis, senza rinunciare alla passione e al benessere personale.

Le critiche al calendario ATP non diminuiscono ed anche durante la off-season, i tennisti fanno sentire la loro voce in merito. È il caso di Cameron Norrie che ha vissuto una stagione altalenante, in ripresa nella seconda parte del calendario. Ora il britannico si trova al 27esimo posto del ranking ed a gennaio sarà una delle teste di serie dell’Australian Open. Il punto di vista offerto dall’inglese nato in Sud Africa è però diverso dai tanti pareri registrati negli ultimi mesi. Norrie ha ribadito che la scelta sul calendario viene fatta esclusivamente dai giocatori, e che sono sempre i giocatori a decidere quando riposare e quando no. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cameron Norrie: “I giocatori possono organizzare il loro calendario, la cosa importante è godersi il tennis”

Leggi anche: Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché”

Leggi anche: Juventus Women di scena alle ATP Finals: anche Bonansea, Beccari e Schatzer a godersi il grande tennis. La FOTO pubblicata sui social

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Norrie, sul calendario ATP: Ogni giocatore decide quando riposare; Circuito Pro o college americano? I dati sono sorprendenti…; Berkieta: Studio Sinner e Alcaraz. Quando il servizio di Kyrgios mi colpì in pieno stomaco ... [ESCLUSIVA]; Mi sono infortunato - Cameron Norrie mette a rischio gli Australian Open.

Cameron Norrie: “I giocatori possono organizzare il loro calendario, la cosa importante è godersi il tennis” - Le critiche al calendario ATP non diminuiscono ed anche durante la off- oasport.it