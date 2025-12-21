camera di commercio la sala del consiglio intitolata ad augusto strianese

Si terrà domani (lunedì 22 dicembre), con inizio alle ore 11:30, presso la sede dell’Ente camerale - in via Roma 29 Salerno - la cerimonia per intitolare la sala del Consiglio, tradizionalmente adibito alle riunioni istituzionali, alla memoria dell’indimenticato ex Presidente della Camera di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

