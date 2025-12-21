Cambiaso da urlo in Juve Roma la sponda di tacco per Conceicao non passa inosservata | Ha trasformato in energia positiva la rabbia di Bologna La pagella

Cambiaso da urlo in Juve Roma, trasforma la rabbia in qualità: il quotidiano premia la sua prestazione e l’assist decisivo per Conceicao. Andrea Cambiaso si conferma ancora una volta una delle note più liete e decisive della stagione bianconera. Nel delicatissimo big match contro la Roma, l’esterno ha messo in campo tutta la sua classe cristallina, unita a una determinazione feroce che ha fatto la differenza nei momenti cruciali della sfida. La sua prova, fatta di corsa, intelligenza e qualità superiore, non è passata inosservata alla critica sportiva, con Tuttosport che nell’edizione odierna ha deciso di premiarlo con un voto eccellente: un 7 in pagella che racchiude tecnica, visione di gioco e carattere da vendere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juve batte la Roma, pari tra Lazio e Cremonese; Conceição e Openda sono decisivi. Juventus-Roma finisce 2-1 – Le pagelle.

Juventus-Roma 2-1, gol e highlights: a segno Conceiçao e Openda - Poco prima dell’intervallo sblocca Conceiçao, favorito da un gran tocco d’esterno di Cambiaso; nella ri ... sport.sky.it