Cambiaso da urlo in Juve Roma la sponda di tacco per Conceicao non passa inosservata | Ha trasformato in energia positiva la rabbia di Bologna La pagella
Cambiaso da urlo in Juve Roma, trasforma la rabbia in qualità: il quotidiano premia la sua prestazione e l’assist decisivo per Conceicao. Andrea Cambiaso si conferma ancora una volta una delle note più liete e decisive della stagione bianconera. Nel delicatissimo big match contro la Roma, l’esterno ha messo in campo tutta la sua classe cristallina, unita a una determinazione feroce che ha fatto la differenza nei momenti cruciali della sfida. La sua prova, fatta di corsa, intelligenza e qualità superiore, non è passata inosservata alla critica sportiva, con Tuttosport che nell’edizione odierna ha deciso di premiarlo con un voto eccellente: un 7 in pagella che racchiude tecnica, visione di gioco e carattere da vendere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Benevento-Sorrento, Manconi pensa già al Foggia: “Trasformiamo la rabbia in energia positiva”
Leggi anche: Conceicao fa impazzire i giornali: «Gli basta un tocco per entrare subito in partita». La pagella del portoghese in Villarreal Juve
La Juve batte la Roma, pari tra Lazio e Cremonese; Conceição e Openda sono decisivi. Juventus-Roma finisce 2-1 – Le pagelle.
Juventus-Roma 2-1, gol e highlights: a segno Conceiçao e Openda - Poco prima dell’intervallo sblocca Conceiçao, favorito da un gran tocco d’esterno di Cambiaso; nella ri ... sport.sky.it
ASSIST fantacalcio Juventus-Roma: tutti i +1 assegnati - Assist fantacalcio Juventus Roma: vuoi sapere quali +1 sono stati assegnati? fantamaster.it
Juventus-Roma, il gol di Conceiçao allo Sky Tech: il tocco di Cambiaso è decisivo - L’analisi allo Sky Tech del gol di Conceiçao evidenzia l’importanza del tocco di Cambiaso, pregevole quanto intelligente: sul pallone messo al centro da Yildiz gli basta sfiorarlo con l’esterno per ma ... sport.sky.it
Eccoci con le Pagelle di Juventus - Pafos Promossi: 6 a Di gregorio impegnato veramente in due occasioni e ha risposto presente, a Kalulu che spinge bene ma dietro concede qualcosa, a Kelly che fa il suo così come Cambiaso protagonista dell'assist e Th - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.