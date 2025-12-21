Cambiaso da urlo in Juve Roma la sponda di tacco per Conceicao non passa inosservata | Ha trasformato in energia positiva la rabbia di Bologna La pagella

Cambiaso da urlo in Juve Roma, trasforma la rabbia in qualità: il quotidiano premia la sua prestazione e l’assist decisivo per Conceicao. Andrea  Cambiaso  si conferma ancora una volta una delle note più liete e decisive della stagione bianconera. Nel delicatissimo big match contro la Roma, l’esterno ha messo in campo tutta la sua classe cristallina, unita a una determinazione feroce che ha fatto la differenza nei momenti cruciali della sfida. La sua prova, fatta di corsa, intelligenza e qualità superiore, non è passata inosservata alla critica sportiva, con  Tuttosport  che nell’edizione odierna ha deciso di premiarlo con un voto eccellente: un  7  in pagella che racchiude tecnica, visione di gioco e carattere da vendere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juve batte la Roma, pari tra Lazio e Cremonese; Conceição e Openda sono decisivi. Juventus-Roma finisce 2-1 – Le pagelle.

cambiaso urlo juve romaJuventus-Roma 2-1, gol e highlights: a segno Conceiçao e Openda - Poco prima dell’intervallo sblocca Conceiçao, favorito da un gran tocco d’esterno di Cambiaso; nella ri ... sport.sky.it

cambiaso urlo juve romaASSIST fantacalcio Juventus-Roma: tutti i +1 assegnati - Assist fantacalcio Juventus Roma: vuoi sapere quali +1 sono stati assegnati? fantamaster.it

cambiaso urlo juve romaJuventus-Roma, il gol di Conceiçao allo Sky Tech: il tocco di Cambiaso è decisivo - L’analisi allo Sky Tech del gol di Conceiçao evidenzia l’importanza del tocco di Cambiaso, pregevole quanto intelligente: sul pallone messo al centro da Yildiz gli basta sfiorarlo con l’esterno per ma ... sport.sky.it

