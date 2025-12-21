Cambiaghi esulta dopo Cesena Juventus Women | Queste partite non bisogna sottovalutarle sono felice della squadra Ora testa alla Supercoppa

Cambiaghi, attaccante della Juventus Women, ha parlato dopo la vittoria e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Cesena. Ai canali ufficiali bianconeri, il tecnico Michela Cambiaghi ha parlato dopo la vittoria schiacciante della Juventus Women per 7-1 contro il Cesena in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sappiamo che queste partite non bisogna sottovalutarle: era un match importante da dentro o fuori, siamo partite forti da subito e sono felice che la squadra è riuscita a indirizzare da subito la sfida. Abbiamo gestito bene, giocato come un gruppo compatto e i tanti gol segnati sono merito di tutte: sono felice della mia condizione, per un attaccante segnare è la cosa più bella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

