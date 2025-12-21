Cambia sesso a 13 anni via libera del tribunale | Percorso consapevole È il più giovane in Italia

Un 13enne ligure ha concluso l'iter per la riassegnazione del sesso anagrafico. È il più giovane in Italia. Una sentenza del tribunale della Spezia, su richiesta dei genitori del minore, ha disposto la rettifica dell'atto di nascita riconoscendo l'identità di genere e il percorso dell'adolescente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “Record in Italia”. Cambia sesso a 13 anni, via libera del tribunale: terapia ormonale e nuovo nome

Leggi anche: Cambia sesso a 13 anni, il tribunale riconosce il nome elettivo dopo la terapia ormonale: è il più giovane d'Italia. «Una sentenza storica»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cambia sesso a 13 anni, è il più giovane d’Italia. Accolta la richiesta dei genitori; La Dolce Vita a Napoli: fino al 7 gennaio la mostra del Grand Hotel Parker's con opere esclusive di Domenico Sepe e oggetti d'epoca; OpenAi in trattativa con Amazon sui chip: accordo da 10 miliardi; Assegno unico, aumenti rivalutazione e prima casa fuori dall'Isee: come cambiano gli importi dal 2026.

Cambia sesso a 13 anni. E' il caso "più giovane" in Italia - L'autorizzazione del tribunale spezzino, considerando "il percorso psicoterapico seguito con costanza, le terapie ormonali praticate con successo e la matura gestione del disagio sociale conseguente a ... rainews.it