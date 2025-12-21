Cambia sesso a 13 anni | è il più giovane d’Italia Identità già consolidata

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono nate gemelle ma con il passare del tempo, nel corso dell'infanzia c'è stato un "distacco" via via sempre più graduale e naturale dal suo sesso naturale, da parte di una delle due, che ha sviluppato sempre di più delle caratteristiche maschili. Se ne sono accorte sia la gemella che la famiglia riconoscendo una delle due loro figlie come un figlio, maschio. La sentenza del tribunale. Per la prima volta in Italia ecco il passaggio di genere in un adolescente di soli 13 anni: è quanto ha disposto una sentenza del tribunale de La Spezia che ha fatto rettificare il nome all'anagrafe cambiando il sesso anagrafico per un suo cittadino come viene riportato dal quotidiano La Nazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

cambia sesso a 13 anni 232 il pi249 giovane d8217italia identit224 gi224 consolidata

© Ilgiornale.it - Cambia sesso a 13 anni: è il più giovane d’Italia. "Identità già consolidata"

Leggi anche: Cambia sesso a 13 anni, è il più giovane d'Italia

Leggi anche: Cambia sesso a 13 anni, è il più giovane d’Italia. Accolta la richiesta dei genitori

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cambia sesso a 13 anni, è il più giovane d’Italia. Accolta la richiesta dei genitori; OpenAi in trattativa con Amazon sui chip: accordo da 10 miliardi; Assegno unico, aumenti rivalutazione e prima casa fuori dall'Isee: come cambiano gli importi dal 2026; Cambia sesso a 13 anni è il più giovane d’Italia Accolta la richiesta dei genitori.

cambia sesso 13 anniCambio di sesso a 13 anni, la sentenza è un caso: "Piena consapevolezza" - È quella che riguarda il cambio di sesso di un tredicenne, il più giovane d'Italia a ... iltempo.it

cambia sesso 13 anniCambia sesso a 13 anni, il Tribunale dà il via libera: «Percorso consapevole». Il più giovane in Italia ad averlo fatto - A 13 anni si è visto riconoscere la cosa più preziosa: l'identità. msn.com

cambia sesso 13 anniCambia sesso a 13 anni, il via libera del tribunale al nuovo nome dopo la terapia ormonale: «Il più giovane d'Italia. Percorso consapevole» - Accolta la richiesta dei genitori: rettificato anche l’atto di nascita È stata riconosciuta la piena maturità dell’adolescente nel gestire la transizio ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.