Cambia sesso a 13 anni è il più giovane d’Italia Accolta la richiesta dei genitori
A 13 anni, diventando il più giovane in Italia a cambiare sesso, ha ricevuto l’approvazione dei genitori. La Spezia, 21 dicembre 2025 – La prima a capire e sostenere è stata la sorella gemella.
La Spezia, 21 dicembre 2025 – La prima in famiglia a comprendere, e ad accogliere, è stata la sorella gemella. Che sin dall’infanzia ha visto crescere suo fratello. Giocare con le macchinine, scegliere i jeans da indossare e il taglio di capelli a spazzola. Lo ha visto diventare sé stesso e sviluppare tratti di mascolinità, al di là della sua identità di genere anagrafica. Che era femminile all’atto di nascita. “Mamma sono transgender: mi vuoi ancora bene?” E per la sorella – come è stato anche per la madre e poi per il padre – è stato naturale riconoscerlo proprio come lui stesso si è riconosciuto: un bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
