A 13 anni, diventando il più giovane in Italia a cambiare sesso, ha ricevuto l’approvazione dei genitori. La Spezia, 21 dicembre 2025 – La prima a capire e sostenere è stata la sorella gemella.

La Spezia, 21 dicembre 2025 – La prima in famiglia a comprendere, e ad accogliere, è stata la sorella gemella. Che sin dall’infanzia ha visto crescere suo fratello. Giocare con le macchinine, scegliere i jeans da indossare e il taglio di capelli a spazzola. Lo ha visto diventare sé stesso e sviluppare tratti di mascolinità, al di là della sua identità di genere anagrafica. Che era femminile all’atto di nascita. “Mamma sono transgender: mi vuoi ancora bene?” E per la sorella – come è stato anche per la madre e poi per il padre – è stato naturale riconoscerlo proprio come lui stesso si è riconosciuto: un bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cambia sesso a 13 anni, è il più giovane d’Italia. Accolta la richiesta dei genitori

Leggi anche: Il Giro d'Italia torna a Chieti, il sindaco e l'assessore: “Felici che la nostra richiesta sia stata accolta”

Leggi anche: L'allarme dei pediatri: "No allo smartphone prima dei 13 anni. Cambia il cervello"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cambia sesso a 13 anni, è il più giovane d’Italia. Accolta la richiesta dei genitori.

Cambia sesso a 13 anni, è il più giovane d’Italia. Accolta la richiesta dei genitori - È stata riconosciuta la piena maturità dell’adolescente nel gestire la transizione. lanazione.it