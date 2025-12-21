Tempo di lettura: 3 minuti In merito all’aumento delle tariffe del servizio idrico integrato dell’ Alto Calore Servizi, il Sindaco di Calvi (BN), Avv. Armando Rocco, interviene con fermezza e determinazione chiedendone l’annullamento, così come deliberato dall’EIC, in quanto illegittimo, in palese violazione di legge e dei principi che regolano la materia tariffaria. “ Prevedere un aumento – ha dichiarato il Sindaco Rocco – pari a cinque volte quello stabilito nel concordato rappresenta un atto ingiusto, sproporzionato e del tutto ingiustificato, che non può essere posto a carico dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Calvi, il sindaco: “No agli aumenti tariffari ingiustificati”

Leggi anche: Il Pd: “Aeroporto di Fiumicino, aumenti tariffari legati a un piano mai attuato”

Leggi anche: Acqua più cara, confermati gli aumenti tariffari per l'anno nuovo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Badalucco: nuovo comandante per la stazione dei Carabinieri, è il 36enne Maresciallo Capo Valerio Calvi E' stato presentato questa mattina al sindaco Matteo Orengo - facebook.com facebook