Si complica e si appesantisce il progetto di risanamento di Meglioquesto, la società quotata in borsa sul mercato “Euronext growth Milan” (Egm) attiva nella gestione di call center con 180 dipendenti diretti che diventano un migliaio considerando anche i collaboratori indiretti. Dopo il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Call center Meglioquesto, ora i debiti fiscali sfiorano i 60 milioni: salvataggio sempre più difficile

Leggi anche: Call center e telefonate indesiderate, arriva il secondo filtro: sarà la volta buona per boccarle per sempre?

Leggi anche: Call center per i contratti di luce e gas: frode fiscale da 15 milioni di euro, tre denunciati a Civitanova

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meglioquesto, il braccio di ferro con il Fisco per evitare il crac - Meglioquesto, il braccio di ferro con il Fisco per evitare il crac La società dei call center ora guidata da Mauro Girardi di Borgosesia è alla svolta: o l’Erario nei prossimi tre mesi accetta la ... milanotoday.it

La storia di Saladini, da operatore call center a fondatore di MeglioQuesto - “MeglioQuesto nasce da una mia idea e dalla mia esperienza, perché a 19 anni facevo l’operatore telefonico in un call center, poi sono cresciuto all’interno di ... notizie.tiscali.it

I CALL CENTER AVRANNO NUMERI A TRE CIFRE: LA NUOVA MISURA AGCOM CONTRO IL TELEMARKETING AGGRESSIVO I call center avranno numeri a tre cifre: la nuova misura AGCOM contro il telemarketing aggressivo Il telemarketing aggressivo e l - facebook.com facebook