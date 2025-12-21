Calendario 2026 in regalo Dodici mesi di volontariato

Il Calendario 2026 è un omaggio che invita a riflettere sull'importanza del volontariato, un gesto concreto di impegno e solidarietà. Dodici mesi di iniziative e occasioni per contribuire al benessere collettivo. Un sole che illumina quella strada della solidarietà che conduce al volontariato, la vera ricchezza delle nostre comunità.

Un sole che illumina quella strada della solidarietà che conduce al volontariato, la vera ricchezza delle nostre comunità. E' il sole raffigurato nella copertina, disegnata da Giancarlo Caligaris, del Calendario 2026 che sarà offerto gratuitamente in edicola acquistando La Nazione il 24 dicembre, vigilia di Natale. Un'iniziativa, alla quarta edizione, che vuole rendere omaggio a gruppi e associazioni umbre che si dedicano quotidianamente agli altri. Un serpentone di solidarietà dal nord al sud dell'Umbria, la spina dorsale dell'altruismo in una regione che si affida anche al volontariato per vincere le sfide, sempre più ardue, dei nostri giorni.

