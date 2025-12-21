Caldo fuori stagione, 17 gradi in Toscana. Ma a Natale farà più freddo, incognita neve. Firenze, 21 dicembre 2025 – Ormai alle bizzarrie del meteo non ci si fa nemmeno più caso, talmente tutto è stravolto rispetto a quanto eravamo abituati a sperimentare con l’abitudine.

Firenze, 21 dicembre 2025 – Ormai alle bizzarrie del meteo non ci si fa nemmeno più caso, talmente tutto è stravolto rispetto a quanto eravamo abituati a sperimentare con l’abitudine. Il caldo fuori stagione di questi giorni è quasi passato inosservato, ma in Toscana i numeri dicono che abbiamo passato giorni primaverili. E sì che l’inverno meteorologico è iniziato il primo dicembre e quello astronomico la scorsa notte, con il solstizio d’inverno che ha mandato in pensione l’autunno non con il suo carattere principale – il freddo – bensì con aria calda e umida. Ecco i dati di questi giorni e le previsioni del tempo per la settimana di Natale: per chi lo preferisce, qui sotto c’è il video del Consorzio Lamma con l’approfondita spiegazione di cosa ci aspetta nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo fuori stagione, 17 gradi in Toscana. Ma a Natale farà più freddo, incognita neve

Leggi anche: Ecco l’ottobrata ma farà più caldo al Nord: temperature fino a 25 gradi, le previsioni

Leggi anche: "Sei gradi sopra le medie". L'estate di San Martino torna a colpire: sole e caldo fuori stagione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Temperature: caldo anomalo su alcune regioni, ma quanto durerà?; ROMAGNA: Zanzare fuori stagione, caldo anomalo aumenta il rischio di malattie | VIDEO; Gli operatori in coro: Un primo passo concreto per vivere la baia tutto l’anno; Caldo Record a Rio de Janeiro con 62.3 gradi.

Caldo fuori stagione: l'Italia sorprende tutti con 20°C, ma quanto durerà? - Il protagonista assoluto di questa fase meteo è un forte anticiclone che domina il Mediterraneo e ... ilmeteo.it

Meteo, Caldo fuori stagione in arrivo: l'autunno resta in stand-by, cosa aspettarsi - E' confermato: il caldo sta per tornare protagonista sul nostro Paese, mentre l’Autunno andrà come in pausa di riflessione, cedendo il passo ad un cambiamento piuttosto evidente nel quadro termico ... ilmeteo.it

Previsioni meteo: caldo fino al 21 settembre con temperature fuori stagione - La settimana iniziata oggi, lunedì 15 settembre 2025, sarà caratterizzata da temperature ben oltre la media stagionale e condizioni di tempo stabile su gran parte della penisola. gazzetta.it

Fuori freddo. Dentro caldo. Un contrasto unico. Realizzazione @falegnameria_arlaud - facebook.com facebook

Fuori neve e silenzio. Dentro: vinile che gira, ottone caldo e una tazza di tè che fuma. La nostalgia ha un suono. #grammofono #vinyl #cozystudio #wintermood #stilllife #cinematic #warmlight #books #snowfall #aesthetic #photography #aiart x.com