Calciomercato Milan Tare ha individuato il difensore | la chiusura è attesa nei primi giorni di gennaio Ecco il nome

Il calciomercato del Milan si sta concentrando sulla ricerca di un difensore, con Tare che ha individuato il candidato principale. La trattativa con il Chelsea per Disasi è in fase avanzata, e la chiusura potrebbe avvenire nei primi giorni di gennaio. La società lavora per rafforzare la rosa e completare l'operazione in tempi brevi.

Calciomercato Milan, Disasi è il nome in pole position per la difesa dei rossoneri. Il punto sulla trattativa con il Chelsea per il difensore Il calciomercato del Milan entra nel vivo e prende con decisione la rotta che porta da Milano a Londra. La dirigenza rossonera sta lavorando su più tavoli per consegnare a Massimiliano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

