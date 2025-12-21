Calciomercato Milan Tare ha individuato il difensore | la chiusura è attesa nei primi giorni di gennaio Ecco il nome

Il calciomercato del Milan si sta concentrando sulla ricerca di un difensore, con Tare che ha individuato il candidato principale. La trattativa con il Chelsea per Disasi è in fase avanzata, e la chiusura potrebbe avvenire nei primi giorni di gennaio. La società lavora per rafforzare la rosa e completare l'operazione in tempi brevi.

Calciomercato Milan, Disasi è il nome in pole position per la difesa dei rossoneri. Il punto sulla trattativa con il Chelsea per il difensore Il calciomercato del Milan entra nel vivo e prende con decisione la rotta che porta da Milano a Londra. La dirigenza rossonera sta lavorando su più tavoli per consegnare a Massimiliano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Tare ha individuato il difensore: la chiusura è attesa nei primi giorni di gennaio. Ecco il nome Leggi anche: Calciomercato Milan, Mario Gila il nome caldo per gennaio: Tare al lavoro per il colpo in difesa Leggi anche: Calciomercato Milan, Tare ha deciso: quei giocatori saranno presi a gennaio per rinforzare la rosa. Ecco tutti i dettagli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie A, Calciomercato Milan – Tare ha in mano un rinforzo da urlo in difesa; Calciomercato Milan, spunta un nome nuovo: è vecchio pupillo di Tare; Tare sul futuro di Maignan e Gimenez; Zirkzee, non c'è solo la Roma: lo vuole anche il Milan, è in cima alla lista di Tare. Calciomercato Milan, Tare ha individuato il difensore: la chiusura è attesa nei primi giorni di gennaio. Ecco il nome - Il punto sulla trattativa con il Chelsea per il difensore Il calciomercato del Milan entra nel vivo e prende con dec ... calcionews24.com Tare a caccia di un difensore. Il CorSport: "Gomez in fretta" - Il Milan in questo calciomercato invernale deve mettere a disposizione di Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore centrale, anche perché la ... milannews.it

Allegri voleva Thiago Silva, ma Tare ha scelto un altro difensore - Le ultime notizie relative al calciomercato del Milan: il punto della situazione sul colpo relativo al centrale. milanlive.it

Talenti cercasi: il #milan punta il colpo a centrocampo. Ecco le ultime di #calciomercato #SempreMilan x.com

MILAN, ARRIVA IL PANZER! È FATTA PER FULLKRUG #Fullkrug #GabrielJesus #Nkunku #Milan #Calciomercato #Allegri #SerieA - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.