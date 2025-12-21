Calciomercato Milan arriva un’incredibile indiscrezione per i rossoneri! In difesa spunta quella idea | i dettagli
Calciomercato Milan, spunta una pista a sorpresa per la difesa: ecco l’indiscrezione. Tutti gli aggiornamenti sui rossoneri Il mercato invernale del Milan non si esaurirà con l’arrivo di un centravanti fisico come Füllkrug. Massimiliano Allegri ha infatti indicato un’altra priorità: un difensore duttile, capace di muoversi sia da centrale classico sia da “braccetto” in una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Milan, Bartesaghi titolare contro l’Inter? Spunta fuori una nuova indiscrezione sui rossoneri
Leggi anche: Calciomercato Milan, l’indiscrezione: “Scout rossoneri presenti per osservare …”. Due giocatori nel mirino
Calciomercato Milan, il nuovo attaccante arriva dalla Serie A: il piano di Tare - I rossoneri sono vigili sulle varie occasioni che possono presentarsi nel prossimo mercato invernale, soprattutto per il reparto offensivo. spaziomilan.it
Calciomercato Milan, scelta fatta: il nuovo difensore arriva dalla Serie A - Il Milan punta sul giovane difensore della Serie A: scelto il prossimo innesto per mister Massimiliano Allegri. spaziomilan.it
Il Milan e il rinnovo di Maignan: arriva l’annuncio di Tare, tutta la verità - Il Milan va a caccia della vetta della classifica e contro la Lazio punta a un altro risultato importante. calciomercato.it
CALCIOMERCATO MILAN?Svolta Maignan? Proposta Shock di Furlani!
MILAN, DOPPIO ASSALTO A LONDRA: DOPO FULLKRUG C'È DISASI! #Milan #Disasi #Fullkrug #Calciomercato #Chelsea #Allegri #SerieA facebook
Talenti cercasi: il #milan punta il colpo a centrocampo. Ecco le ultime di #calciomercato #SempreMilan x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.