. I bianconeri continuano a puntare lui. La dirigenza della Juventus è già proiettata verso la costruzione della rosa per la prossima stagione, adottando una strategia di programmazione anticipata per consolidare i reparti giudicati cruciali. In cima alla lista delle preferenze per il centrocampo bianconero figura, con rinnovato vigore, il nome di Morten Hjulmand. Il mediano dello Sporting Lisbona, già cercato in passato, viene considerato un usato sicuro per via della sua pregressa e positiva militanza nel Lecce, che gli ha permesso di conoscere a fondo i ritmi e le tattiche della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Moretto sicurissimo: resta lui il pallino della dirigenza per la sessione estiva

Leggi anche: Calciomercato Juve, occhi già puntati sulla sessione di gennaio: la dirigenza prepara quel colpo per rilanciare le ambizioni Scudetto

Leggi anche: Mercato Juve, cosa aspettarsi dalla prossima sessione di gennaio? Piano e programmi della dirigenza bianconera, tutti i dettagli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juventus, Moretto: ‘Per giugno si valuta l’acquisto un difensore centrale’ - La Juventus guarda già al futuro e, in modo particolare, al mercato estivo, nella consapevolezza che la sessione di gennaio non offrirà molte possibilità per operazioni costose o rivoluzionarie. it.blastingnews.com

Juventus, Moretto: 'I rapporti tra Comolli e Vlahovic sono complicati' - In questi giorni continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic con la Juventus, un tema che sta agitando l’ambiente bianconero e che, inevitabilmente, coinvolge anche la dirigenza. it.blastingnews.com

Calciomercato Juve da panico, la decisione per gennaio è presa: Comolli irremovibile su come agire - Guai a volare con la fantasia, guai ad andare oltre coi sogni: a gennaio si farà quel che si può, e la Juve l’ha già chiarito internamente ed esternamente. tuttosport.com

Calciomercato. . L’analisi di @giannibalzarini dopo la vittoria della Juventus sulla Roma per 2-1. - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve: spunta l'altra priorità! #Comolli, scontenti alla porta e il colpo si fa così x.com