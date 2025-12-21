Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: un club di Serie A piomba su Miretti, Gabriel Jesus può sbarcare in Italia

Leggi anche: Miretti Juve, un club di Serie A piomba su di lui già a gennaio: il centrocampista è apprezzato dall’allenatore. Le ultime

Leggi anche: Calciomercato Juve, un club inglese piomba su un titolarissimo: quest’allenatore l’ha richiesto, ecco cosa può succedere nei prossimi mesi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tra paletti del Fair Play e necessità di Spalletti: ecco cosa cerca la Juve a gennaio; Calciomercato Juve: spunta l'altra priorità! Comolli, scontenti alla porta e il colpo si fa così; Serie A, Calciomercato Juventus – Vlahovic non rinnova, trattativa con un super bomber; Sky Christmas Days: oltre 350 ore live in un mese nella Casa dello Sport.

Calciomercato Juve - Servono altre presenze per incassare 50 milioni La Juventus osserva con estrema attenzione le prestazioni ... juventusnews24.com